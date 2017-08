Cameroun : des activistes anglophones détenus entrent en grève de la faim lundi

Une douzaine d’activistes anglophones, arrêtés dans le cadre des manifestations violentes pour l’indépendance de la partie méridionale du Cameroun, ont annoncé pour lundi prochain le début d’une grève de la faim illimitée pour protester contre leurs conditions de détention au secrétariat d’État à la Défense en charge de la gendarmerie (SED).

Dans une vidéo de 4 minutes, consultée par APA auprès d’un parent de l’un des prévenus, quelques uns ont comparé leur lieu de détention à «un bunker», situé dans un sous-sol humide, manquant d’eau, de lumière et d’ensoleillement.

«C’est le pire bunker que vous puissiez imaginer, explique Asaah Patrick Ndango. Cela pourrait nous donner le cancer en moins de six mois. Vous aurez pitié de nous si vous voyez l’état de nos toilettes qui n’ont pas de fenêtre. Nous nous trouvons dans des conditions terribles.»

Défilant tour à tour pour s’adresser à la communauté anglophone et à leurs familles, les détenus ne cachent toutefois pas leur détermination, se disant «prêts pour le sacrifice ultime» afin d’obtenir l’indépendance de ce qu’ils ont baptisé «Ambazonia Republic».

«Si la mort est le prix que nous devons payer pour garantir notre liberté et pour rétablir l’indépendance de notre pays, nous paierons ce prix», jurent en chœur ceux qui sont derrière les barreaux depuis 7 mois au moins.

De sources sécuritaires les autorités camerounaises, mises au parfum de l’existence de cette vidéo, ont depuis samedi dernier entrepris de débusquer ses diffuseurs ainsi que leurs réseaux à l’extérieur du SED.

On rappelle qu’au moins 71 activistes anglophones, selon des sources indépendantes, sont actuellement détenus dans différents sites dans la capitale, Yaoundé, en attente de leur jugement par le tribunal militaire, qui les accuse d’actes de terrorisme, hostilité contre la patrie, incitation à la sécession, propagation de fausses nouvelles et rébellion collective.

Le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (REDHAC), qui s’était déjà dit inquiet et préoccupé par leurs conditions de détention, a exigé leur libération sans condition et demandé au gouvernement d’engager un dialogue franc et sincère avec les protestataires des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

