Cameroun : Actis et Genesis Group inaugureront le premier cinéma premium à Douala

Actis (www.act.is), un fonds d'investissement leader sur les marchés émergents, et Genesis Group (Genesis) ont signé un accord pour ouvrir le premier cinéma premium à Douala. Les cinq cinémas sélectionnés vont enrichir l'offre de loisir et de divertissement au Douala Grand Mall, un espace commercial de développement polyvalente proche de Bonapriso, dans la plus grande ville du Cameroun.

Douala Grand Mall fera partie du plus grand espace commercial de développement polyvalent du Cameroun grâce à Actis et son partenaire local Craft Development, avec 18 000 mètres carrés de surface rempli de magasins et d’espaces pour le loisir, le cinéma Genesis et un supermarché. Le projet complet y compris un parc commercial avec un hôtel cinq étoiles et des bureaux. Il s´agit d´un projet touristique et historique qui reflète les aspirations et le dynamisme de Douala.

Cette expansion de l’Afrique de l’Ouest représente une excellente opportunité pour nous, et notamment avec un partenaire comme Actis

Le projet prévoit de créer plus de 4 500 emplois en utilisant le matériel et la main-d’œuvre locaux. En outre, la société a accordé des exonérations fiscales avec le Gouvernement de la République du Cameroun.

Amanda Jean-Baptiste, Partenaire et Chef Immobilier pour l’Afrique de l’Ouest chez Actis, a déclaré : « C’est fantastique de pouvoir attirer des marques régionales au Cameroun, nous sommes encouragés par l’intérêt déjà reçu par les commerçants et les professionnels de la restauration qui cherchent à occuper un espace dans le centre commercial, désireux de pouvoir bénéficier du nombre grandissant de consommateurs ».

Le Dr Nnaeto Orazulike, Directeur General de Genesis, a ajouté : « Nous sommes ravis des perspectives d’expansion qui se présentent vers d’autres régions d’Afrique de l’Ouest après 25 ans de leadership dans le secteur de l’hôtellerie et du divertissement au Nigeria. Ainsi que d’avoir l’un des principaux groupes de cinéma du Nigeria avec des salles dans les grandes villes du pays. Cette expansion de l’Afrique de l’Ouest représente une excellente opportunité pour nous, et notamment avec un partenaire comme Actis ».

Actis a une présence forte dans l’Afrique Francophone, y compris les entreprises d’énergie, d’éducation et de soins médicaux.

Par APO