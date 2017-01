Le Cameroun abritera le siège du Centre africain d’études olympiques

Le Cameroun abritera le siège du Centre africain d’études olympiques (CAEO) a-t-on appris mardi au terme d’une mission d’évaluation de l’Association des académies nationales olympiques d’Afrique (AANOA).

Le choix de Yaoundé, selon Ridha Layouni, président de l’AANOA, s’explique par la solidité de cette candidature, de même que le retrait du Mali a permis d’éviter le vote.

Par ailleurs, le choix du Cameroun s’explique entre autres, par la stabilité politique du pays, les bonnes relations entre le gouvernement et le Comité national olympique et sportif du Cameroun (CNOSC), la culture sportive du pays et la disponibilité des infrastructures.

« Le mouvement olympique et sportif africain amorce la période 2017-2020 par des actions novatrices, dans le but de faire entendre la voix de l’Afrique au sein de l’élite pensante du mouvement olympique universel », déclare Hamad Kalkaba Malboum, président du CNOSC.

Créé en 2016 lors de l’Assemblée générale de l’AANOA, le CAEO est chargé notamment de la production et de la diffusion de la pensée olympique africaine.

© CAMERPOST avec APA