Cameroun : Abba Sadou dit en avoir fini avec les marchés fictifs

PARTAGES

C’était à l’occasion de la 5ème conférence annuelle des responsables centraux et déconcentrés de son département ministériel lundi 30 janvier à Yaoundé.

La 5ème conférence annuelle des responsables services centraux et déconcentrés du ministère des travaux publics s’est tenue ce lundi à Yaoundé. Les travaux se sont déroulés sous le thème « Consolidation du système rénové et amélioration continue des performances »

Abba Sadou, ministre des marchés publics, s’est réjoui dans un premier temps des résultats produits suites aux reformes apportées dans le secteur des marchés publics depuis sa création. « 500 milliards d’économie en terme de passation de marchés publics. » un résultat acquis grâce à l’optimisation de la concurrence. Par conséquent, a-t-il noté, une réduction de marché de gré à gré (sans concurrent). En d’autres termes moins de 10℅ de marchés sans concurrent tel que prévoit les standards internationaux.

Le ministre a également annoncé la fin des marchés fictifs. » il n’existe plus de marchés fictifs ». Pour ce qui est des marchés abandonnés, le patron en charge des travaux publics reconnaît qu’ils existent encore mais de moins en moins. Pour avoir une vision globale, tous les marchés passés dans les 10 régions ont été rétablis pour voir la performance des acteurs concernés. Des documents encours d’exploitation par le ministre.

Abba Sadou a également mis en garde les réfractaires. D’après lui, à partir de 2017, un prestataire qui a dans son bilan un marché abandonné sera pour lui un critère éliminatoire. Le ministre des travaux public a dit ne vouloir travailler désormais avec ceux qui sont capables d’accompagner efficacement le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique de l’émergence du chef de l’État.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga