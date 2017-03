Cameroun : 80 milliards de FCFA de pertes liées au vol de bétail

Partagez WhatsApp +1 Partages 0

Les vols de bétail favorisés par les exactions de Boko Haram dans l’Extrême-nord du Cameroun et des bandits de grand chemin dans la partie septentrionale de ce pays lui ont fait perdre plus de 80 milliards de FCFA au cours des trois dernières années, d’après une étude rendue publique jeudi par le ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales (MINEPIA).

Cette somme représente aussi bien la valeur globale du bétail emporté par les voleurs, que les taxes généralement prélevées par les collectivités territoriales dans les marchés de bétail et des espaces commerciaux qui ont pratiquement été tous fermés du fait de l’insécurité.

Lors du lancement du Projet d’appui à l’amélioration de la productivité de l’élevage (PAPE) dans la ville de Maroua (Extrême-Nord), des professionnels et autres experts du secteur ont révélé, au cours d’un atelier, que l’un des secteurs d’activité les plus touchés par la guerre contre Boko Haram est celui de l’élevage, à travers les vols du bétail.

Le vol de bétail qui a toujours existé dans ce grand bassin de production de la viande bovine du fait des bandits de grand chemin s’est nettement accentué avec les exactions de Boko Haram.

© CAMERPOST avec © APA