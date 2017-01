Cameroun : 80 000 FCFA et deux valises emportées lors d’une arnaque à Bafoussam

Paul, l’infortuné est arrivé à Bafoussam au petit matin venant de Douala et se dirige vers son village à Tibati aux confins de la région de l’Adamaoua. Il doit passer par Foumban. Il est abordé par un homme d’une quarantaine d’années qui dit le connaître depuis l’enfance. Paul ne le reconnait pas mais joue le jeu et accepte de sympathiser et reste chaleureux pour ces retrouvailles d’un autre genre. Celui qui deviendra son bourreau par la suite lui affirme aller dans la même direction que lui.

Problème

L’ami d’enfance devenu arnaqueur a gagné un ticket d’une course sur cheval. Il lui faut retirer son gain dans une agence de la place. Mais seulement, il ne dispose pas de carte d’identité chose curieuse que Paul ne constate pas, surtout que Paul a reçu de son frangin de circonstance, la promesse de recevoir la somme de 100 000 FCFA dès que le montant total de 1 250 000 FCFA sera perçu. L’inconnu avoue à Paul ne pas savoir où est située l’agence de cette société de jeu de hasard. Voilà que surgit un anonyme qui dit être un homme d’affaires de la place. Ce dernier qui affirme, connaître les locaux de l’entreprise dans la ville de Bafoussam. Le complice assurément va demander sa part de gain. L’arnaqueur lui promet aussi la somme de 100 000 francs.

L’entrée en action

Il fait presque jour, et il faut aller retirer la somme qui est de 1 million et 250 mille francs. Il faut emprunter une moto. C’est le temps de l’entrée en scène d’un troisième larron, le conducteur de moto taxi. Chemin faisant, une tactique de mise en confiance est engagée. Le bienfaiteur occasionnel veut se rassurer que son ancien copain d’enfance saura faire la différence entre son offre gracieuse et son argent propre.

« L’Homme d’affaires » accompagnateur va d’abord présenter son capital de 200 000 francs comme signe de bonne foi face aux exigences du bienfaiteur. La victime à son tour va sortir de ses poches pour suivre le pas de « l’homme d’affaires ». Il sortira d’abord la somme de 50 000 francs confirmant que c’est tout ce dont il dispose, mais sur insistance des complices, le pauvre Paul va retirer encore de ses poches, la somme de 30 000 francs ayant bien sous la garantie par son ami d’enfance d’être sans crainte. Le deuxième geste posé, ses valises lui seront retirées sous la menace d’une arme blanche et les deux malfrats vont fondre dans la nature juchée sur la moto, direction inconnue.

Paul dépouillé de tout va vite chercher à alerter le secours en vain, puisqu’il fait encore sombre.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM