Cameroun : 60 milliards de la Banque mondiale pour des infrastructures routières

Le groupe de la Banque mondiale (BM) à travers la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), a accordé un prêt de 60 milliards au Cameroun pour la construction des infrastructures routières, a appris dimanche APA auprès du ministère des Travaux publics.

Les fonds débloqués serviront à la réhabilitation et à la construction des routes dans les régions de l’Ouest et du Nord-ouest et de l’Ouest.

Il s’agit notamment du tronçon Babadjou-Bamenda long de 35 km reliant les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest, dont l’état de délabrement constitue un calvaire pour des usagers.

« Autrefois, on traversait cette route en moins de 20 minutes. Désormais, il faut compter une heure et trente minutes voire deux heures », explique-t-on.

L’enveloppe permettra également l’aménagement de la voie de contournement de la falaise de Bamenda sur 5km, de même que la traversée urbaine de cette ville sur une étendue de12 km. Au total, cela fait 52 km de route à construire à hauteur de 40 milliards de francs CFA.

Les 20 milliards de francs CFA restant doivent être affectés à la réalisation des travaux annexes dont la construction d’une station de pesage, d’un poste de péage et de deux aires de repos.

Un linéaire de 50 km de routes secondaires, facilitant l’accès aux bassins agricoles, des marchés et de mini systèmes d’adduction d’eau potable sont aussi compris dans ce projet.

© CAMERPOST avec APA