Cameroun – 5ème forum africain sur les dépenses publiques : la politique budgétaire sous pression en fil conducteur

PARTAGES

C’est à l’occasion de la 5ème édition du forum africain sur les finances publiques ouvert mardi 7 à Yaoundé, sous la présidence du ministre Alamine Ousmane Mey.

2 jours de discussions entre les experts nationaux de l’union européenne et du FMI. La 5ème édition du forum africain sur les finances publiques qui s’achève ce mercredi avait au centre des échanges la politique budgétaire sous pression. Problématique : les défis économiques actuels.

Ces défis seraient liés à la baisse des cours des matières premières avec une incidence sur les ressources budgétaires. L’exécution des dépenses du budget, de ce fait, se heurte à plusieurs barrières. Au terme du récent congrès extraordinaire des chefs d’États d’Afrique centrale tenu à Yaoundé, ceux-ci ont planché sur la question et ont trouvé une politique appropriée.

Pour le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, cette conférence « permet sur la base des différents thèmes qui traitent de la recette en matière de collecte de ressources, de la qualité de la dépense. Tous ces éléments permettront de mieux appréhender les problématiques auxquelles on fait face aujourd’hui et de mieux dessiner le chemin à prendre pour une sortie de crise maitrisée. »

Pour le chef de la délégation de l’Union européenne au Cameroun, Françoise Collet, également présente « L’échange d’expériences que nous apportons, mais également, des fonds si possible, sont des formes d’appuis budgétaires. Mais aussi l’assistance technique. ».

Les experts nationaux du fonds monétaire international et de l’Union européenne ont échangé également sur les évolutions macro-économiques et budgétaires, analysé leur implication sur les politiques budgétaires à court et à moyen terme. Ont également été au centre des discussions, l’adaptation à la chute des produits de base, la mobilisation des produits intérieurs, l’élargissement de l’assiette fiscale, la rémunération des fonctionnaires ou encore l’amélioration de l’efficacité de la dépense.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga