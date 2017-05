Cameroun : 5700 places à pourvoir à la police

« Du pain béni », disent des jeunes Camerounais. Ils sont depuis quelques heures en plein dans la constitution des dossiers dans l’espoir d’être parmi les recrues à la police. Le point avec CAMERPOST.

Renforcer les stratégies de lutte contre l’insécurité

C’est par bribe que le Cameroun communique sur le Front d’insécurité qui s’est installé à l’Extrême Nord du pays. Les enlèvements des populations, les assassinats se poursuivent malgré la résistance de l’armée camerounaise. Le gouvernement camerounais a pris la mesure du danger mondial que représente le terrorisme. Il a besoin des gestes les plus forts d’unité nationale, de mobiliser plus de troupes.

Voilà qui pourrait, entre autres, expliquer la signature des arrêtés portant concours au sein de la police. Il y a plusieurs heures que Paul Biya a pris cette décision, dans le but de lutter contre l’insécurité. En outre, dans son rôle régalien l’État met en œuvre des ressources humaines et matérielles pour la sécurité et la sûreté des personnes et des biens.

Une aubaine pour des élèves aspirants à devenir des inspecteurs de police

Le recrutement qui vient d’être lancé concerne les concours spéciaux de 25 élèves commissaires de police, 50 élèves officiers de police et 50 élèves inspecteurs de police. Pour le concours des élèves commissaires de police direct: on parle de deux élèves commissaires de police ingénieurs de conception en informatique en 2 année, deux élèves commissaires de police ingénieur de travaux en électromécanique en 1ere année et 71 élèves commissaires de police en 1ere année.

A propos du concours des élèves officiers de police direct 1ere année : 100 élèves officiers de police ; Le concours des élèves inspecteurs de police direct 1ere année sollicite 2 élèves inspecteurs de police, aide-soignant et 390 élèves inspecteurs de police service général. Pour le concours des élèves gardiens de la paix direct : 4840 élèves gardiens de la paix, service général, 60 élèves gardiens de la paix musiciens, 100 élèves gardiens de la paix conducteurs automobile. Soit un total de 5700 places à pourvoir.

Les inscriptions commencent le 22 mai prochain et les concours auront lieu en septembre 2017. Selon les arrêtés rendus publics, toute personne désireuse de faire acte de candidature doit au préalable et dès l’ouverture du concours, s’inscrire par Internet au site www.dgsn-cm.com/concours 2017 du 22 mai au 21 juillet 2017 à 15h30.

