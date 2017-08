Cameroun : 56 milliards de FCFA investis dans la formation agro-pastorale

Plus de 56 milliards de francs CFA ont été investis dans le cadre du programme d’appui à la formation professionnelle agropastorale (AFOP) avec le concours financier de l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre du Contrat désendettement-développement (C2D), a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

Implémenté depuis 2008, ce programme qui a pour principal objectif de valoriser les métiers agropastoraux et halieutiques a permis la formation de près de 5000 jeunes dans plusieurs domaines, entre autres, exploitant agricole, maître-pêcheur, moniteur de centre de formation, entrepreneur agropastoral, conseiller agropastoral, technicien supérieur en gestion d’entreprises coopératives, techniciens supérieur en gestion de l’eau, technicien supérieur en infrastructures, en équipements ruraux et gestion de l’eau, technicien d’agriculture et technicien d’élevage.

Si les deux premières phases du programme AFOP, apprend-on, ont été concluantes, la troisième phase signée avec l’AFD à hauteur de 26 milliards de francs CFA permettra la consolidation des acquis.

A ce jour, 75 centres de formation et 26 écoles sont opérationnels et 4850 jeunes ont été formés et installés à leur compte.

