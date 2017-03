Cameroun : 5000 milliards de FCFA de chiffres d’affaires pour les banques

Le total du bilan des banques qui est l’équivalent de leurs chiffres d’affaires au Cameroun s’élève à 5054,9 milliards de FCFA pour l’année 2016, a-t-on appris ce mardi auprès du Conseil national du crédit (CNC).

L’examen de la situation du système bancaire camerounais composé de 14 établissements, a permis d’observer, de manière générale, une courbe évolutive des chiffres.

Dans ce sillage, l’on a relevé que l’enveloppe connait une augmentation de 7,8 pour cent en valeur relative puisque l’on est passé de 4 687,3 milliards de FCFA au 31 décembre 2015 à 5054,9 milliards de FCFA sur la même période en 2016.

L’on note aussi une hausse des dépôts de la clientèle sur la période considérée, puisque l’on a enregistré 3 661,2 milliards de FCFA en 2016 contre 3 525,4 milliards de FCFA un an auparavant.

De l’avis de certains acteurs du système, cette augmentation se justifie par le retour de confiance des usagers étant donné que les particuliers occupent la première place avec 40,2 pour cent du total des dépôts soit 1 473 milliards de FCFA suivis par les entreprises privées qui détiennent 22,7 pour cent des parts de marché, ce qui représente 830 milliards de FCFA.

Ces chiffres pourraient accuser une hausse cette année, avec un marché de plus en plus assaini, et l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché d’après des sources proches de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC).

© CAMERPOST avec © APA