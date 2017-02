Cameroun : 50 magistrats suivent une formation sur le respect des droits de l’homme

Cette initiative du ministère italien des affaires étrangères en collaboration avec le ministère camerounais de la justice et l’Ecole Nationale d’Administration et de magistrature arrive dans un contexte marqué par des arrestations et autres interpellations en rapport avec la crise en zone anglophone.

Crise anglophone

Hasard de calendrier ou programmation contextuelle voulue ? Difficile de répondre à cette interrogation. Le constat est que cette initiative conduite par l’ambassade d’Italie au Cameroun, arrive dans un contexte marqué par plusieurs arrestations dans le cadre de la crise anglophone. Des arrestations dénoncées pour certaines par des organismes et associations de défense des droits de l’homme. Ils sont une cinquantaine, ces magistrats qui viennent de diverses régions du pays pour participer à ces travaux de 4 jours.

Il est principalement question de passer en revue l’ensemble des textes internationaux en matière de droits de l’homme. Des textes auxquels le Cameroun est soumis vu qu’ils sont logiquement un cran au-dessus des textes nationaux en la matière. Et dans le contexte camerounais il faut le reconnaitre il y’a du pain sur la planche. Un exemple palpable est le nombre impressionnant de prévenus qui remplissent les prisons à travers le pays. Les lourdeurs du système restent une tare que la justice camerounaise traine.

Enam

La rencontre de Yaoundé qui se teint dans les locaux de l’Enam, est aussi un prétexte pour renforcer les liens de coopération entre le Cameroun et l’Italie. La suite du programme prévoit très prochainement au mois de mai une nouvelle session pour former d’autres personnels du système judicaire qui devront eux aussi procéder à la formation de leurs collègues sur le terrain. Sont également présents à Yaoundé, des chercheurs camerounais et italiens qui devront faire la synthèse et l’analyse des documents étudiés afin de proposer une compilation qui sera vulgarisée et distribuée aux professionnels du droit.

