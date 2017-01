Cameroun : 5 morts en 2 jours dans une série d’attaques de Boko Haram dans l’Extrême-Nord

Cinq morts et dix blessés ont été enregistrés dans la région camerounaise de l’Extrême-Nord entre lundi et mardi, à l’issue d’attentats attribués à la secte islamiste Boko Haram a-t-on appris de sources sécuritaires.

En début de semaine, c’est un homme qui a trouvé la mort dans la localité d’Ouro-Moussa Kambo, frontalière avec le Nigeria, alors que trois autres étaient blessés suite à un assaut du mouvement jihadiste.

Le lendemain, un attentat-suicide est intervenu dans un camp de bergers à Doublé, faisant quatre morts dot trois jeunes kamikazes, mais aussi sept blessés.

Après une accalmie de quelques semaines, et alors que les autorités l’annonçaient agonisant, Boko Haram semble reprendre du poil de la bête dans cette région, avec cette fois des assauts nocturnes de masse combinées à des attentats-kamikazes.

Cette crise insurrectionnelle a fait 1500 morts, 155.000 déplacés internes et 73.000 réfugiés en deux ans et demi au Cameroun, selon un rapport publié en novembre dernier par l’organisation non gouvernementale InternationalCrisis Group.

© CAMERPOST avec © APA