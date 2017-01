Cameroun – 4ème recensement de la population : Dialogue de sourds avec les agents recenseurs

Parti depuis deux semaines, le processus de comptage de la population se fait timidement. La faute à des populations réfractaires à ces visiteurs d’un autre genre.

Sur le terrain, la tâche n’est pas aisée pour les agents recenseurs qui passent en revue les maisons du pays. Les populations répondent souvent avec de la peur au ventre ou bien refusent de parler tout simplement. La présente campagne vise à connaitre par âge et par sexe, l’effectif de la population camerounais. Pour le 4ème recensement, deux innovations principales : l’utilisation d’outils informatiques pour dénombrer des personnes ; déterminer les caractéristiques de l’habitat, des équipements et des outils de production des ménages et à étudier leur cadre de vie.

Du refus

A peine lancée, que des plaintes fusent déjà. Certains des 30 000 agents temporaires impliqués dans le 4ème recensement général de la population, ont du mal à exécuter aisément leur mission. Non seulement sillonner les villes et villages est un véritable parcours du combattant, mais aussi les agents recrutés par le Bureau central des recensements et des études sur la population (Bucrep), ont du mal à passer le message. C’est le cas d’Abdou, très méfiant. Il refuse de voir ces jeunes lui poser des questions sur le nombre d’occupants de sa maison « C’est de l’espionnage du gouvernement pour quelle raison, je ne sais pas. Où sont passés les résultats de la dernière campagne ? On a marre, chaque jour, ce sont des questions. Hier, c’était l’identification des numéros des téléphones. Aujourd’hui, des jeunes sont envoyés pour poser des questions. Pardons, allez ailleurs » a-t-il laissé entendre à l’endroit des agents recenseurs.

Mathieu, lui aussi a une autre version, dans ce qui apparait comme un nouveau fait divers « C’est au téléphone qu’une dame s’est permise à me poser des questions. Moi, j’ai répondu à ces questions sans lui demander, pour quel intérêt le faisait-elle. Mais ce qui m’a intrigué, c’est quelle demande combien de chômeurs j’ai dans ma famille. Je croyais qu’on voulait donner le boulot à mes enfants. Elle a fini par me dire au revoir. Moi je ne suis puis disposé à quoi que ce soit », selon ce père de famille et ancien enseignant à la retraite.

Et les affaires de recensement au Cameroun

C’est en 2005 qu’a eu lieu le dernier recensement de la population au Cameroun. Jusqu’à ce jour aucun résultat précis à cause des dysfonctionnements constatés au terme du processus. Et faute de chiffres officiels. Difficile de dire sur quelle base même les autorités annoncent souvent que le pays compte 20 ou 22 millions de personnes. Ceci d’autant plus que nous sommes dans un pays où beaucoup de naissances ne sont pas déclarées.

Rappelons que le 3ème recensement général de la population eu lieu en 2005 et aucun chiffre officiel mais des estimations pour un total de 17 millions d’individus. Le deuxième recensement remonte à 1985 avec un chiffre de 10 493 655, et le premier dénombrement se situe à 1976, mention, 7 003 240 personnes. A ce jour on avance le chiffre discutable de plus de 22 millions d’âmes sur la superficie de 475 442 km2.

