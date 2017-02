Cameroun : le 4e Salon du mariage de Douala ouvre ses portes ce 2 février

Plus que quelques heures avant le lancement de la rencontre des futurs mariés. Sous le patronage du gouverneur du Littoral, de la Communauté urbaine de Douala et avec le soutien de la délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille, l’agence Kamexpo organise du 2 au 5 février 2017 la 4ème édition du Salon du mariage de Douala. Selon Mélanie Wabo, promotrice interrogée par CAMERPOST, « pour cette année, le salon se veut riche en contenus. A côté de la naturelle exposition-vente par des professionnels triés sur le volet, des défilés de mode et démonstrations, la grande nouveauté sera la possibilité d’essayer jusqu’à 50 robes de mariage triées sur le volet par l’un de nos partenaires ». Une aubaine pour « celles qui n’ont pas encore trouvé la robe parfaite », enchaîne l’organisatrice.

Placée sous le thème : « mariage et famille : entre tradition et modernité », la 4ème édition du Salon du mariage de Douala a pour ambition de se surpasser dans son objectif de donner toutes les clés possibles aux futurs mariés pour une organisation de mariage en toute tranquillité. « En effet, encore de nos jours l’organisation d’un mariage par les couples, rime très souvent avec stress. Une situation due à l’ignorance de véritables professionnels dans l’organisation des mariages mais aussi aux préjugés selon lesquels travailler avec des professionnels est trop cher et pas toujours nécessaire », constate Mélanie Wabo pour qui, l’heure est venue de valoriser le métier de wedding planer. « Il est question de mettre en commun les savoir-faire. Nous sommes responsables des projets que nous acceptons d’accompagner et nous nous attelons à injecter de l’innovation dans vos actions », ajoute la promotrice.

Nous apprenons d’elle que les activités du département « wedding » appelé le Salon du mariage et des moments d’exception (Sammec) regroupent le salon du mariage de Douala, le bride-to-be brunch, le wedding planning et bientôt un dépôt-vente et un club privé pour les futures mariées.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa