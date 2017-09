Cameroun : 47 milliards de FCFA pour la réhabilitation de la route Douala-Yaoundé

Selon une étude de la Direction des travaux d’infrastructures (DGTI) au ministère des Travaux publics, 309 buses devraient être remplacées pour arrêter l’affaissement progressif de la route, avec ce que cela entraine comme conséquence au double plan économique et social.

« Le trafic a considérablement augmenté sur cette route. Il ne faut pas oublier que nous sommes la porte d’entrée de plusieurs pays de l’hinterland. Nous avons de nombreux poids-lourds qui empruntent cette route Yaoundé-Douala. Nous sommes en train de mener des études techniques pour la réhabilitation de l’axe lourd. Nous avons déjà programmé la réhabilitation pour l’axe Yaoundé-Bafoussam », a déclaré un responsable du DGTI.

Longue de 243 km, cette route construite il y a plus de trois décennies ploie sous le coup d’un énorme trafic desservant non seulement les deux plus importantes villes du pays, mais également la Centrafrique et le Tchad, deux pays d’hinterland dont plus de 80 % des exportations et des importations transitent par le port de Douala.

Ces derniers mois, le nombre de buses cédant sous le poids de l’âge et du trafic a tellement augmenté que le trafic entre les deux métropoles a momentanément été interrompu.

En début de semaine, c’est la localité d’Ebombè, à une trentaine de ville d’Edéa, dans la région du Littoral qui a provoqué la perturbation des activités sur cet axe, suite à l’affaissement d’une buse.

En attendant, le ministère des Travaux publics a mis sur pied un programme ciblant les ouvrages à remplacer. A ce sujet, il y a ceux à remplacer en urgence qui sont au nombre de 134, ceux à remplacer à court terme, estimés à 143, et ceux à remplacer à moyen terme, arrêtés à 132.

Le tout devrait coûter 47 milliards de FCFA dont 10 milliards ont été mobilisés au cours de cette année, rassure-t-on au MINTP.

© CAMERPOST avec APA