Cameroun : 4 milliards FCFA collectés par les assureurs au titre de la vignette automobile

Les compagnies d’assurances du Cameroun ont, au 1er trimestre de l’année en cours, collecté et versé au Trésor public un montant de 4 milliards FCFA au titre du droit de timbre automobile, a appris APA vendredi auprès des services compétents du ministère des Finances.

Vulgairement appelée «vignette auto», cette taxe, payée suivant la puissance fiscale de l’engin, était jusque-là payée auprès des services du Trésor contre une étiquette autocollante apposée sur le pare-brise.

A la suite de plusieurs cas de faux et de manipulation constatés le gouvernement a, depuis l’exercice 2017, décidé de la faire régler en totalité par les propriétaires de véhicules au moment de la souscription de la police d’assurance. Pour les pouvoirs publics, cette mesure rentre dans le cadre des mesures visant à simplifier et à dématérialiser les procédures, faciliter l’accès aux services publics, sécuriser et améliorer les recettes fiscales.

© CAMERPOST avec APA