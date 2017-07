Cameroun : 37 milliards de FCFA de baisse de résultat net des banques en Afrique centrale

Le résultat net des 52 banques en activité dans les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) est passé de 124 milliards de francs CFA en 2105 à 87 milliards de francs CFA en 2016, soit une baisse en valeur relative de 37 milliards de francs CFA et une diminution en valeur absolue de 30 %, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

Cette forte régression est la conséquence de la conjoncture difficile observée depuis quelque temps dans cette sous-région, avec notamment un repli de la croissance de 0,2% à cause principalement de la chute des cours du pétrole intervenue en 2014, et dont cinq des six pays de la CEMAC en sont producteurs et exportateurs.

D’après des statistiques compilées de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC), au 30 avril 2017, l’activité bancaire dans cet espace économique s’est caractérisée par une légère progression du total de bilan de 1,38%, soit 176 milliards de francs CFA par rapport à la même période en 2016.

Toujours dans la période considérée, les créances en souffrance ont augmenté de 292 milliards de francs CFA, soit une hausse de 26,36%.

Par ailleurs, si les crédits bruts sont estimés à 423 milliards de francs CFA, soit une progression de 5,28%, les dépôts de la clientèle qui de 579 milliards de francs CFA ont connu une baisse de 5,81%.

Toutefois, l’excédent de trésorerie des banques qui s’élève à 1079 milliards de francs CFA en avril 2017 a connu un recul de 33,4%, par rapport à 2016, « une diminution qui s’explique par le fait que les banques ont accordé plus de crédits sur la période sous revue, alors qu’elles ont collecté moins de dépôts », précise la COBAC.

S’il est vrai que l’on observe “une légère reprise” qui pourrait redonner un nouveau souffle au secteur bancaire, la frilosité du marché recommande beaucoup de prudence.

A ce sujet, réunis à Ndjamena, la capitale tchadienne jeudi dernier pour la neuvième réunion annuelle de concertation entre le président de la Commission bancaire de l’Afrique centrale et la profession bancaire et financière de la zone CEMAC, les acteurs de la finance de la sous-région ont été rappelés à l’ordre par le régulateur.

Il s’agit notamment du respect des grands agrégats économiques sur lesquels les banques obtiendront leurs résultats.

Etant donné que l’environnement économique actuel ne permet pas aux banques de réaliser de grands profits, le gendarme du secteur bancaire en Afrique centrale appelle au respect strict des normes prudentielles sous peine de sanctions qui peuvent aller de la mise sous administration provisoire des banques au retrait des agréments.

