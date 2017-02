Cameroun : 3088 accidents de la route pour 1102 morts en 2016

Les chiffres ont été avancés ce jeudi à Yaoundé lors de la tenue la 21ème assemblée du conseil national de la routé (Conaroute).

C’est une question préoccupante pour les pouvoir publics. L’année 2014 a été donc sanglante. Les responsabilités sont établies et des solutions, il en existe.

Prendre le taureau par les cornes

Les feux sont au rouge. C’est la conclusion à laquelle les responsables des transports réunis autour du premier ministre sont parvenus lors de la 21ème session du conseil national de la route (Conaroute). Un état des lieux qui demande de la mobilisation afin de diminuer la régularité des accidents de circulation et donc, du nombre de victimes, notamment sur le triangle de la Yaoundé-Douala-Bafoussam-Yaoundé qualifié à juste titre par les populations.

Pour Edgar-Alain Mebe Ngo les responsables sont connus et des mesures vont connaitre leur mise en œuvre dans les prochains jours « Si les promoteurs font preuve d’amateurisme (agences de transport), ou de complaisance, la conséquence est claire, nous allons mettre en circulation des véhicules dont l’état technique est dangereux et qui sont impropres à la circulation. Il faut également veiller à l’intégrité physique des chauffeurs. Il faut aussi s’assurer du bon fonctionnement des auto-écoles. Puis, il faut prendre des mesures qui visent le rajeunissement du parc automobile » a déclaré le ministre des transports. Une déclaration qui évoque assurément une prime à la casse, qui consiste à encourager les propriétaires de vieilles voitures à s’en débarrasser, contre primes. Une nouveauté dont la faisabilité sera difficile.

Pour le secrétaire permanent de la route, Mounben Issofa Matapit le nœud du problème réside dans la mentalité des acteurs. La lutte donc selon lui, doit intégrer les responsables du secteur public, privé et les ONG.

Phénomène mondial

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ce sont 1,5 milliards de de décès chaque année sur nos routes. Parmi eux, 20 à 50 millions de blessés et d’handicapés. Les victimes se recrutent au sein des classes jeunes de 15 à 29 ans. L’OMS ajoute en effet, que 90% de ces décès sur les routes surviennent dans les pays à faible ou à revenu intermédiaire qui possèdent environ la moitié du parc automobile mondial. La moitié des tués de la route sont des « usagers vulnérables » (piétons, cyclistes, motocyclistes).

Cette situation alarmiste a poussé la structure onusienne à projeter le pire si rien n’est fait. Les accidents de la circulation routière pourront passer à la septième place des causes de la mortalité mondiale d’ici 2030, après les conflits armés.

Au sujet des accidents corporels de la route, les causes sont plus que jamais connues. Les principales causes étant : une conduite en état d’ébriété ; un excès de vitesse ; l’usage des téléphones lors de la conduite ; un obstacle fixe sur la route ; la fatigue et la somnolence des conducteurs ; la conduite sous l’influence des stupéfiants ; une conduite sans permis ; le non respect des distances de sécurité.

Pour tenter d’atténuer, les risques d’accidents mortels, le programme durable à l’horizon 2030 des Nations Unies a fixé une cible ambitieuse pour la sécurité routière, à savoir, diminuer de moitié le nombre total des morts dus aux accidents de la route d’ici 2030.

