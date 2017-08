Cameroun : 265 élèves primés en prélude à la rentrée scolaire 2017

A quelques jours de la rentrée scolaire 2017, des bourses scolaires, des enveloppes, des cartables, des stylos, des crayons ont été remis aux enfants. Il s’agit des meilleurs élèves qui se sont démarqué au cours de l’année scolaire précédente. C’est dans la joie que les bénéficiaires et leurs géniteurs ont reçu les dons en guise d’accompagnement et de soutien pour la nouvelle année qui démarre sous peu.

Remise des kits scolaires

L’allégresse a atteint son paroxysme puisque samedi le 26 août 2017 il y a eu un double événement lors de cette dixième édition de l’ « As de Savoir ». « Nous avons décidé, au-delà de primer 35 élèves qui ont brillé durant l’année scolaire 2016, de distribuer également des fournitures et bourses à 230 apprenants du primaire, du secondaire qui ont, de façon continue et graduelle, été soutenus par la grande famille Kori Bilon de 2006 à 2016, soit dix ans », nous apprend Ferdinand Ndame Eyoum, secrétaire général de la grande famille Kori-Bilon.

Une action très saluée par l’assistance. « Je suis très heureuse d’avoir mérité ce kit scolaire. Oui, je l’ai mérité pour avoir eu une moyenne de 16 sur 20 en classe de 3e dans un lycée de la place. Merci à la grande famille Kori-Bilon », s’est exclamée, une bénéficiaire. Un refrain pareil, on a entendu le long de la journée. Chaque récipiendaire y allait à sa façon pour témoigner sa joie et sa gratitude à l’endroit des organisateurs. En présence des Majestés des villages Nyalla, Ndokoti et Ndogpassi.

D’après ces derniers, « la famille Kori-Bilon n’est pas une association ni un parti politique mais un regroupement familial élargi qui est composé des villages Ndogpassi, Ndokoti et Nyalla ». Ils ajoutent : « la famille Kori-Bilon a donc pour but de rassembler et de mobiliser tous ses membres en vue de sa recherche, sa consolidation, son unité, son intégration et la sauvegarde de son identité. Nous voulons par cet événement promouvoir un esprit de solidarité et surtout cultiver la quête de l’excellence ».

Recommandations

Les organisateurs indiquent que Kori Bilon a besoin des enfants forts, courageux, intelligents pour la relève de ladite famille. « Voilà pourquoi nous primons l’excellence. A la veille de chaque rentrée scolaire, la famille s’est approprié la vision selon laquelle, il faut des capacités intellectuelles pour faire face à la compétence, à la concurrence. La performance et l’excellence sont les fruits d’un bon suivi et encadrement, d’un sérieux à l’école puis d’une éducation citoyenne », a enseigné le Secrétaire général.

Lui qui recommande: « soyez à la hauteur de tous les espoirs portés sur vous et des sacrifices faits par vos parents. Vous êtes des leaders de demain ».

