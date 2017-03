Cameroun : 2,5 milliards de FCFA pour subventionner les coopératives agricoles

Plus de 2,5 milliards de francs CFA ont été débloqués dans le cadre des subventions accordées aux coopératives agricoles à travers le Projet d’investissement et de développement des marchés agricoles (PIDMA), a-t-on appris ce lundi, auprès des services compétents du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (PIDMA).

Ces subventions ont été accordées à 27 des 40 coopératives partenaires de ce projet financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA par la Banque mondiale (BM) et qui vise à booster la production du maïs, du sorgho et du manioc, en vue d’approvisionner les entreprises agro-industrielles.

Dans le cadre de l’implémentation du PIDMA, les agriculteurs sont financés sous la forme subvention à hauteur de 50 pour cent de leurs besoins par le Projet.

En outre, les coopératives bénéficiaires, qui sont assujetties à un apport personnel équivalent à 10 pour cent du montant de l’investissement, recherchent les 40 pour cent restants auprès des banques partenaires.

© CAMERPOST avec © APA