Cameroun : 2017, une année qui va permettre de densifier la recherche scientifique et l'Innovation selon le Minresi

C’est la substance que CAMERPOST note à l’issue de la cérémonie de présentation des vœux au Ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation (Minresi). Madeleine Tchuinte, lors de cet événement d’il y a quelques jours, a axé l’an 2017 sur la réflexion sur l’orthodoxie et la déontologie administrative qui promeuvent le respect des prérogatives et de la hiérarchie, la discipline, l’assiduité, la ponctualité, l’esprit d’équipe, la performance. « En 2017, le Minresi va poursuivre les actions engagées à ce jour, visant à rendre effectif ce partenariat salutaire pour le développement économique de notre pays. Les acteurs du système national de recherche et d’innovation, sont interpellés sur les rôles importants qui leur incombent tant individuellement que collectivement, pour accompagner la dynamique des réformes entreprises par l’administration de la recherche », a laissé entendre Madeleine Tchuinte.

Il s’agira donc pour l’année 2017 de procéder aux évaluations des chercheurs en vue du changement de grade qui se fera devant un jury constitué de professeurs et de chercheurs chevronnés. Ce qui aura pour effet, on en est convaincu, d’entretenir et de booster cette recherche dont le Cameroun a besoin pour son émergence. La cérémonie de présentation des vœux au Minresi a revêtu un caractère multiforme : redéployer les chercheurs autant que les agents des services centraux et ceux des structures de recherche au travers d’une densification de la recherche-développement et de l’innovation de ce ministère, promouvoir la gouvernance et l’appui institutionnel du sous-secteur recherche et innovation; partager des moments privilégiés avec la hiérarchie qui du reste, a toujours été à l’écoute de la base, a-t-on fait savoir.

Par ailleurs, notons que le Minresi est engagé dans un vaste programme de réformes qui tend à positionner ce département ministériel parmi les plus en vue dans le développement économique du Cameroun. Rien qu’au cours de l’année 2015, il a été organisé la 5ème édition des Journées d’excellence de la recherche scientifique et de l’innovation du Cameroun (Jersic) autour d’un thème qui valait tout un programme : « Recherche-développement : cap sur l’innovation ». Ce qui a eu comme corollaire l’engagement d’un dialogue de haut niveau entre la Recherche et le monde des entreprises ayant abouti à la mise en place d’un partenariat gagnant-gagnant pour le renforcement du système national de recherche et d’innovation et de la compétitivité des entreprises. Par la suite, il y a eu la signature d’une convention de partenariat entre la recherche et la Ccima ; les Université du Gicam, etc.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa