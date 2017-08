Cameroun : 150 kiosques multifonctionnels annoncés pour aménager la capitale politique

L’annonce est de Gilbert Tsimi Evouna, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé (Cuy). Il s’est récemment exprimé à l’occasion de l’inauguration de sept premiers kiosques dans la capitale politique. Les motifs avec CAMERPOST.

Embellir la ville de Yaoundé

Produits du nouveau programme de modernisation et d’embellissement de la ville de Yaoundé, dans son volet mobiliers urbains à usage publicitaire ou commercial, les kiosques en question vont servir de support publicitaire (panneaux, affiches murales, enseignes…)

D’après la Communauté urbaine de Yaoundé, le kiosque est devenu en moins de cinq années le support le plus sollicité par des sociétés. « Il a de sérieux atouts commerciaux et marketing puisqu’il allie proximité et interactivité entre les entreprises souvent éloignées et les populations en quête d’information détaillée sur les produits ou services avant la prise de la décision d’achat », a-t-on appris.

Autrement dit, eu égard à ces qualités les compagnies installées au Cameroun ont ouvert la course à la construction et à l’installation dans les collectivités territoriales décentralisées des kiosques. Voilà pourquoi à l’inauguration des premiers kiosques multifonctionnels à Yaoundé, la Cuy a laissé entendre qu’elle va implanter d’ici novembre 2017, 150 kiosques dans le centre-ville.

Lutter contre le désordre urbain

En outre, ces kiosques à usage multiple construits dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain vont offrir un meilleur cadre de travail aux commerçants, agents de compagnies mobiles et autres vendeurs de journaux habitués jusque-là aux abris de fortune.

Disposés sur une surface totale de six mètres carrés, ces points de contact et de service allient à la fois les commodités énergétiques et le confort favorable à une activité commerciale, puisqu’ils sont ventilés naturellement par une ouverture de stores sur la façade principale et des persiennes disposées sur la porte métallique d’accès à l’arrière.

