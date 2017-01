Cameroun : 131 milliards de FCFA par an d’opérations financières de l’AFD selon Gilles Thibault

PARTAGES

Les opérations de l’Agence française de développement (AFD) au Cameroun représentent en moyenne 131 milliards de FCFA par an au cours des 10 dernières années, selon Gilles Thibault, ambassadeur de France au Cameroun.

Se félicitant de « l’excellente » coopération entre les deux pays, le diplomate français a déclaré que « les opérations conduites par l’AFD ont atteint un degré de maturité sans précédent qui se traduit par cette importante enveloppe de 131 milliards de francs CFA chaque année ».

Pour le diplomate, ces contributions concourent à la stabilisation du pays et à l’amélioration des conditions de vie.

A ce sujet, la jeunesse qui constitue à la fois la majorité de la population et l’avenir du Cameroun, est l’un de ses principaux centres d’intérêt.

Le volume des opérations financières a considérablement augmenté ces dernières années à la faveur du Contrat de désendettement et de développement (C2D) qui constitue pour le Cameroun le plus important programme d’annulation et de reconversion de sa dette.

Par ailleurs, l’ambassade a indiqué, toujours dans le domaine de la coopération économique, que près de 200 entreprises françaises sont implantées sur le territoire camerounais.

Ces entreprises couvrent des secteurs économiques utiles au développement durable de ce pays tels que les télécommunications, la finance, les assurances, les infrastructures énergétiques, les transports ou encore la grande distribution.

© CAMERPOST avec © APA