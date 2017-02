Cameroun : 1300 exposants attendus au Promote 2017

A Jour J-4 de l’événement, les travaux d’installation de stands s’accélèrent au palais des Congrès de Yaoundé, site sur lequel va se dérouler le Salon dès samedi prochain.

Des coups de marteaux, des bruits de scie. Une odeur de peinture et de vernis flottant dans l’air. C’est la grande installation au palais des Congrès, site sur lequel va se dérouler à partir du 11 février prochain, le 6e Salon international Promote 2017. De nombreux ouvriers sont déployés sur le lieu de l’événement. L’effervescence des derniers préparatifs est à son comble. Vendredi dernier, on a noté un va-et-vient incessant de camions entrant et sortant du site. Selon les organisateurs, une équipe y a été délocalisée depuis deux semaines pour s’occuper de l’aménagement et de l’implantation des stands. Même si cette année, certaines entreprises ont pris l’option de construire elles-mêmes leur propre espace, notamment des « villages ». « Les travaux de mise en place s’achèvent ce week-end. Plus aucun bruit de marteau ne sera entendu sur le site au soir du 10 février», explique Thierry Ndong, chargé de la communication à la Fondation Inter-Progress, en charge de l’organisation.

Concernant l’événement en lui-même, le chargé de la communication précise que près de 1300 exposants sont attendus à Yaoundé pour cette 6e édition. Un chiffre qui va en s’améliorant, puisqu’ils étaient 1250 exposants en 2014, pour 165 000 visiteurs. En 2011, le Salon a accueilli 1200 participants et 135 000 visiteurs. En en 2008, on comptait 800 invités. Comme nouveauté pour cette année, la Fondation Inter-Progress a décidé de regrouper les entreprises en fonction des thématiques. Et pour ce qui est des entreprises étrangères, Promote a prévu un Pavillon-Pays à l’instar des participants tels, les Etats-Unis, l’Italie, la France, la Tunisie, l’Afrique du Sud, les pays de la zone Cemac et bien d’autres.

A côté de l’exposition, de la valorisation et de la démonstration du savoir-faire des entreprises, Promote sera aussi un lieu d’échanges, de rencontres d’affaires B2B et de partage d’expériences. Des débats, des tables-rondes, des forums et des conférences sont prévus à cet effet.

Source : © Cameroon Tribune

Par Josy MAUGER