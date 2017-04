Cameroun : 113,086 milliards FCFA de la BIRD pour le développement du secteur des transports

La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), va accorder un crédit d’environ 113,086 milliards FCFA au Cameroun, destiné au financement du projet de développement du secteur des transports, a-t-on appris, mardi, de source officielle.

Cette annonce fait suite à l’approbation, en fin octobre 2016 par le conseil des administrateurs de la Banque mondiale, dudit prêt destiné à accompagner les investissements actuels et futurs du pays dans ce domaine, avec comme projet concret le renforcement de la sécurité et de l’efficacité des transports sur l’axe Babadjou (Ouest)-Bamenda (Nord-Ouest), et à accroître la sécurité de plusieurs aéroports internationaux du pays.

Le présent projet vient compléter un Fi de 200 millions de dollars de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC), destiné à rénover un tronçon essentiel de 241,2 kilomètres entre Yaoundé (Centre) et Bafoussam (Ouest), sur le même couloir routier.

Le projet de développement du secteur des transports est la première opération de la BIRD depuis 1992 en faveur du Cameroun, qui en 2014 a par ailleurs obtenu le statut de pays à financement mixte pouvant bénéficier du guichet de financement concessionnel de la Banque mondiale et des prêts de la première institution citée.

Ledit statut lui permet ainsi d’accéder à des ressources supplémentaires et des services additionnels, jugés indispensables pour l’atteinte les objectifs de développement énoncés dans sa stratégie pour la croissance et l’emploi.

© CAMERPOST avec APA