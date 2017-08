La CAF met la pression sur le Cameroun pour la CAN 2019

L'organisation de la CAN au Cameroun en 2019 est menacée.

Le président de la Confédération africaine (CAF), Ahmad, met la pression sur le Cameroun, pays hôte de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en 2019. Lors d’un voyage au Burkina Faso, le dirigeant malgache a clairement laissé entendre que le pays d’Afrique centrale pourrait se voir retirer l’organisation de la compétition, en raison des récents changements décidés par l’instance, et notamment le passage de 16 à 24 nations participantes à partir de la prochaine édition.

«Même à quatre équipes, le Cameroun n’est pas prêt, a lancé le patron de la CAF. Il va devoir travailler pour nous convaincre de sa capacité à accueillir l’événement. Nous avons décidé que ce ne seront désormais plus les membres du Comité exécutif qui iront inspecter les pays retenus pour l’organisation de la CAN, mais des experts. Nous allons en envoyer au Cameroun et on décidera à l’issue de leur mission d’inspection.»

