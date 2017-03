CAF : Ahmad, le challenger devenu roi d’Afrique

Lorsque la candidature d’Ahmad Ahmad à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) a été entérinée en janvier à Libreville, nombreux étaient ceux qui ont ri sous cap, pensant à une candidature de diversion, pour ne pas dire farfelue.

Moins de deux mois après, le Malgache a déboulonné le baobab Hayatou, à l’issue d’un vote où il a obtenu 34 voix contre 20 au Camerounais, à l’assemblée générale de l’instance continentale jeudi à Addis Abeba, en Ethiopie.

Malgré un troisième mandat qu’il termine à la tête de la Fédération malgache de football et sa présence au comité exécutif de la CAF depuis 2013 (), Ahmad était perçu comme un illustre inconnu au bataillon, bon à passer à la trappe face au rouleau compresseur Hayatou (70 ans), en lice pour un 8ème mandat après 29 ans à la tête de l’instance.

Malgré les pronostics pessimistes, cet ancien prof d’Education physique et sportive (EPS), titulaire d’un diplôme d’entraîneur de 3ème degré et d’un Master 2 en sport management, spécialité management des organisations a toujours cru à sa belle étoile, battant méthodiquement campagne sur le thème du nécessaire changement à la CAF.

Adoubé par le Conseil des fédérations de l’Afrique australe (COSAFA) regroupant 14 fédérations et soutenue en sourdine par le président de la FIFA, Gianni Infantino, il a tissé sa toile pour au finish déboulonner Hayatou qui n’a pas vu le vent de la défaite venir, lui qui s’est, pendant tout le long de sa présidence, évertué à écraser toute adversité.

A 57 ans, Ahmad devient ainsi le septième président de la CAF, une institution aujourd’hui vielle de 60 ans. Ancien secrétaire d’Etat aux Sports dans les années 1990 et ministre de la Pêche entre 2014 et 2016 et actuel vice-président du Sénat dans son pays, aura besoin de tact et de savoir-faire pour mener les changements attendus.

© CAMERPOST avec © APA