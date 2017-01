Burkina : 20 films retenus à la 25ème édition du FESPACO

PARTAGES

Au total 20 films représentant 15 pays ont été retenus à la 25ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) qui se tiendra du 25 février au 4 mars 2017 ;

Cette édition du plus grand festival du cinéma africain se tiendra sous le thème : « Formation et métiers du cinéma et de l’audiovisuel ».

En 2015, le FESPACO a rassemblé environ 150.000 cinéphiles à Ouagadougou.

Parmi ces films retenus pour le prochain festival, figurent les œuvres de trois réalisateurs burkinabè à savoir « Frontières » de Apolline Traoré, « La forêt du Niolo » de Adama Roamba et « Thom » de Tahirou Tasséré Ouédraogo.

Source : © Agence de Presse Xinhua

Liste des films longs métrages en compétition officielle :

1- A MILES IN MY SHOES (Saïd Khallaf) Maroc

2- AISHA (Chande Omar) Tanzanie

3- À LA RECHERCHE DU POUVOIR PERDU (Mohammed Ahed Bensouda) Maroc

4- FELICITE (Alain Formose Gomis) Sénégal

5- FRE (Kinfe Banbu) Ethiopie

6- FRONTIERES (Apolline Woye Traoré) Burkina Faso

7- INNOCENT MALGRE TOUT (Kouamé Jean De Dieu) Côte d’Ivoire

8- L’INTERPRETE (Olivier Meliehe Kone) Côte d’Ivoire

9- L’ORAGE AFRICAIN -UN CONTINENT (Sylvestre Amoussou) Bénin

10- LA FORET DU NIOLO (Adama Roamba) Burkina Faso

11- LE GANG DES ANTILLAIS (Jean Claude Barny) Guadeloupe

12- LE PUITS (Lotfi Bouchouchi) Algérie

13- LES TOURMENTS (Sidali Fettar) Algérie

14- LIFE POINT (Brice Achille) Cameroun

15- LIALIA, UNE FILLE TUNISIENNE (Mohamed Zran) Tunisie

16- PRAISING THE LORD PLUS ONE (Kwaw Paintsil Ansah) Ghana

17- THE LUCKY SPECIALS (Rea Rangaka) Afrique du Sud

18- THOM (Tahirou Tasseré Ouédraogo) Burkina Faso

19- WULU (Daouda Coulibaly) Mali

20- ZIN’NAARIYA ! (Rahmatou Kéïta) Niger