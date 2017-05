Beyonce enceinte : une fête prénatale aux couleurs africaines

La naissance des jumeaux de Beyonce est attendue d’ici quelques jours. La chanteuse célèbre son passage au huitième mois de grossesse avec ses proches. L’événement a eu une connotation très africaine, à l’instar des bijoux très inspirés de la chanteuse. Retour sur cette baby shower avec CAMERPOST.

Les amis les plus proches de Beyonce de la partie

Queen B a invité il y a quelques jours de nombreuses célébrités lors de sa fête prénatale, à deux semaines de la date prévue pour son accouchement selon les révélations de son père. Michelle Williams et Kelly Rowland, ses complices de longue date du temps de Destiny’s Child, n’ont pas voulu manquer ce rendez-vous sous aucun prétexte. Les actrices Vanessa Bayer et La La Anthony ont également délaissé un moment les plateaux de tournage pour marquer l’événement de leur présence, tout comme Serena Williams, numéro un mondial du tennis qui s’est écarté des courts, car enceinte elle aussi. Les membres de la famille de la chanteuse se sont joints à ce parterre de prestigieux invités pour célébrer l’événement sous les couleurs africaines et pour inonder de cadeaux la future maman.

Un ventre maquillé d’un tatouage au henné

Si Jay-Z n’est pas passé inaperçu, tout de blanc vêtu d’un ensemble surmonté d’un collier avec un pendentif au contour du continent africain, c’est véritablement Beyonce qui est restée la reine de cette fête avec son ventre dénudé et ornementé d’un inattendu tatouage au henné. Tous les participants à l’événement se sont également prêtés au jeu en affichant des tenues africaines traditionnelles, mais celle de Queen B a rapidement supplanté les autres. Les photos de la star avec une jupe imprimée ethnique ont vite fait d’apparaître sur les réseaux sociaux pour le plaisir de ses fans ravis d’avoir de ses nouvelles.

