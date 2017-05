Beauté au naturel : tout sur l’huile végétale de carotte.

On vous a sans doute répété maintes et maintes fois que manger des carottes donnait des beaux yeux ou encore que cela rendait aimable. Jusqu’ici, aucune preuve factuelle de ses dires n’a été apportée. Dans cet article, CAMERPOST vous énumère les principaux bienfaits de ce légume, et plus précisément de son huile.

Prévient une exposition prolongée au soleil

Grâce à sa forte teneur en provitamines A, l’huile végétale de carotte rend la peau plus résistante face aux rayons ultra-violets. Ainsi, quinze jours avant toute exposition au soleil, une cuillère à café en application cutanée prépare la peau à l’exposition. Bien entendu, l’utilisation de la crème solaire reste toujours indispensable.

Adoucit et satine la peau

Possédant de nombreuses vertus, les extraits de carotène contribuent à résorber l’apparition d’acné ou encore d’eczéma. Elle est également reconnue d’une grande efficacité contre le vieillissement de la peau. Permettant de prolonger le bronzage, le produit peut être appliqué en huile après-soleil.

Contribue au soin de la peau

Formule particulièrement adaptée pour les peaux sèches et sensibles, elle peut servir de soin quotidien. Ceci permettra de préserver la couche épidermique contre les agressions extérieures, notamment le vent, le froid ou encore la pollution. En hiver, elle peut être utilisée pour apaiser les gerçures.

Illumine le teint

L’huile de carotte convient aux personnes ayant le teint terne. Ainsi, dans le but d’illuminer votre teint, vous pouvez l’utiliser en y ajoutant du miel liquide et du yaourt. Pour une efficacité optimale, la même dose sera à prélever pour chaque produit. Généralement une cuillère à café de chaque ingrédient suffit.

Également adaptée pour les soins capillaires

L’huile végétale de carotte a certes de nombreuses fonctions sur la couche épidermique, mais elle en a également au niveau de la chevelure. Elle peut ainsi être utilisée comme masque pour cheveux. Pour cela, vous devez enduire vos cheveux sur toute leur longueur de ce produit. Après avoir laissé poser quelques heures, vous pouvez utiliser votre shampooing pour donner plus d’efficacité au résultat.

