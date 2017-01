Basketball – Joel Embiid : Une sélection au All-Star Game pour conclure avec Rihanna

PARTAGES

Après plusieurs tentatives vaines, le basketteur camerounais pourrait voir son rêve se réaliser s’il fait partie du All star cette saison. Une condition que lui avait donnée la star américaine du RnB il y a 2 ans.

Son béguin pour la barbadienne est un secret de polichinelle. Le pivot camerounais, il y a deux ans, a exposé son « amour » par des montages photos sur les réseaux sociaux avec la star américaine du RnB. Mais malheureusement pour lui, le géant de 2m13 a à chaque fois essuyé des râteaux. Privé des terrains pour cause de blessures pendant 2ans, jojo a finalement eu une réponse de l’élue de son cœur. Rihanna lui a demandé de revenir quand il serait All-star NBA.

Le rêve du lion indomptable se rapproche de plus en plus de la réalité. Pour prendre part au match des étoiles à la Nouvelle Orléans le 19 février, l’ancien joueur des Kansas Jayhawks a besoin du soutien de ses fans. Très suivi sur les réseaux sociaux, Joel Embiid, sur son compte twitter, a demandé à ses fans de l’aider à conclure avec Rihanna avec leur vote.

Le jeune pivot (22 ans) des Sixers, éblouissant par ses performances cette saison (18,4 points, 7,4 rebonds et 2,4 contres en moyenne par match), est sans aucun doute Roockie de l’année. « The process » peut succéder à Blake Griffin en participant au All star Game pour sa première saison. De plus ce sera peut-être, qui sait, le début d’une belle histoire d’amour entre Jojo et Riri.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga