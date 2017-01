Basketball – All-Star Game 2017 : les 5 titulaires connus sans Joel Embiid

Le camerounais n’a pas récolté suffisamment de voix du public pour démarrer comme titulaire lors de la grande nuit des All-Stars le 19 février à la nouvelle Orléans aux États-Unis. Le « process » pourrait sans aucun doute être remplaçant.

Joel embiid est passé tout près d’une sélection au All-Star Game. En tout cas comme titulaire. Le basketteur camerounais n’a pas eu suffisamment de votes pour faire partie des 5 majeurs (l’équipe type ou le 5 entrants) le 19 février à la nouvelle Orléans.

« The Process » est le 3e joueur le plus populaire à l’Est chez les Forwards, derrière LeBron James et Giannis Antetokounmpo. Il a récolté plus de 900 000 voix. Les joueurs de la National Basketball Association (NBA) lui ont donné 43 voix et les journalistes, 6.

Pour ce All-Star Game 2017, la National Basketball Association a changé les modalités de sélection. Le vote des fans compte 50 % des joueurs 25 % et 25 % aussi pour les entraîneurs.

Si sa non-sélection déçoit et surprend plus d’un, Joel Embiid peut encore compter sur le vote des entraîneurs pour une place de remplaçant. Le joueur de Philadelphie a remercié tout de même les fans qui ont voté pour lui tout en regrettant son rencard manqué avec la sulfureuse Rihanna. La star du RnB lui avait promis un rendez-vous s’il était sélectionné au All-Star.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga.