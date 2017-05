Aviation: L’Afrique contribue à hauteur de 3% au réseau mondial.

C’est l’une des informations de l’hospitality report, le rapport sur le tourisme africain qui vient d’être publié par les responsables de la plateforme panafricaine Jumia Travel. Ce chiffre correspond à l’ensemble des activités recensées dans ce secteur au cours de l’année 2016, fait-on savoir à CAMERPOST.

Améliorer le transport aérien en Afrique

« En Afrique, le transport aérien est le moyen de transport le plus fiable, mais il fait encore face à quelques difficultés qu’il est possible de surmonter ». C’est ce qu’a déclaré Tewolde Gebremariam, CEO d’Ethiopian airlines, l’une des plus grandes compagnies aériennes en activité dans le continent.

Il a réagi lors de la présentation de ce fameux rapport sur le tourisme en Afrique. Selon ce dernier, l’Afrique ne contribue que très peu à l’industrie de l’aviation mondiale avec seulement 3% par rapport au reste du trafic mondial. L’expert attribue cela à plusieurs facteurs qui participent selon lui, à ralentir cette activité dans l’ensemble des pays du continent.

Réduire les coûts de carburant et les taxes aéroportuaires

Malgré cette situation qui n’est pas très reluisante pour l’Afrique, les acteurs du secteur aéronautique pensent qu’il est possible de faire un bond vers l’avant. C’est l’avis de Tewolde qui pense que: « si nous voulons nous positionner dans ce marché de plus en plus compétitif, il est important de relever certains défis majeurs ».

Et parmi ces challenges, l’expert propose aux gouvernements de baisser les taxes aéroportuaires qui sont déjà très élevées, il propose également de baisser les coûts du carburant et surtout d’améliorer la qualité des infrastructures existantes. Au-delà de ces solutions techniques que les experts proposent, il est également souhaitable d’éduquer la cible africaine qui voit encore ce moyen de transport comme un service de luxe réservé uniquement aux plus nantis.

