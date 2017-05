Bonnes astuces pour éviter les problèmes de digestion

Les problèmes de digestion peuvent avoir plusieurs origines. Cela peut être une alimentation déséquilibrée, inadaptée ou trop importante, l’estomac et les intestins sont alors dépassés. C’est l’indigestion. Dans un tel cas, voici quelques astuces utiles de CAMERPOST.

Opter pour la phytothérapie et les probiotiques

La phytothérapie peut aussi bien prévenir que guérir les problèmes de digestion. Cette technique qui utilise surtout les feuilles de certaines plantes qui ont une action bénéfique sur le fonctionnement de l’estomac est celle privilégiée par les populations d’Afrique, au Cameroun notamment. Certaines peuvent faciliter le transit intestinal, c’est le cas de l’artichaut et du curcuma. Leur utilisation consiste notamment à les préparer en tisane (feuilles) ou en salade. Les préparations en tisane sont à consommer tiède, en général. À l’instar de la phytothérapie, les probiotiques peuvent également calmer les douleurs et les contraintes intestinales en cas d’indigestion. Les probiotiques désignent les bonnes bactéries pour les intestins. Ils ont la particularité de faciliter le transit d’aliments et augmentent la capacité immunitaire des organes impliqués dans le processus de digestion. Les probiotiques sont surtout reconnus pour leur faculté à prévenir les problèmes gastriques. Ils sont surtout apportés par les produits laitiers fermentés, la levure de bière ainsi que par les plantes légumineuses. Ils sont proposés sous forme de gélules.

La méthode maison

Il y a des situations pour lesquelles on ne dispose ni de feuilles de curcuma, ni d’une gélule de probiotiques pour soulager une d’indigestion. Dans ce cas, il reste toujours les solutions maison. Tout d’abord, pour éviter ces désagréments gastriques, il est préférable de les prévenir en évitant les repas trop copieux ou les apéros un peu trop arrosés. En cas de contraintes intestinales avérées, il est conseillé de boire un jus de citron pressé mélangé à de l’eau gazéifiée. Au jus de citron, on peut ajouter quelques feuilles de menthe. Ingérer une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d’eau permet également de soulager une indigestion.

