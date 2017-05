En grève du 15 au 17 mai parce qu’il revendique, entre autres l’assurance maladie universelle, le Syndicat des médecins du Cameroun (Symec) vient de mettre à disposition des médias son plan de financement d’un système qui permet à tous d’avoir accès aux soins de santé. CAMERPOST s’y attarde.

Des cotisations pour les salariés

Le Symec propose par exemple des cotisations pour les salariés, relaie notre confrère (Investir au Cameroun). Ainsi, un pourcentage fixe peut être prélevé du salaire de base (exemple : 5 % du salaire). Pour les personnes du secteur informel le Syndicat suggère de prélever un pourcentage de leur revenu calculé sur la valeur imposable (5% revenus). Chez les non-salariés, il est proposé un forfait mensuel (1000 FCFA par mois par enfants préscolaires, élèves, étudiants et chômeurs). Ce qui, d’après les simulations du Symec donnerait un minimum de 300 milliards de FCFA à la caisse d’assurance maladie.

Une autre stratégie des médecins syndicalistes est mise en place d’une taxe santé dans différents secteurs. Ainsi, étant donné que l’aéroport international de Douala accueille 500 000 passagers par an et que celui de Yaoundé Nsimalen en accueille 200 000, une taxe de 5000 FCFA par passager génèrerait environ 3, 5 milliards FCFA à la caisse d’assurance maladie. L’imposition de l’accostage des navires au port pourrait générer 110 milliards de FCFA. Et ceci sur la simple hypothèse que le port autonome de Douala accueille 11 millions de tonnes de marchandises. Une taxe santé de 10 000 FCFA par tonne de marchandises donnerait effectivement 110 milliards.

Le secteur des Brasseries n’est pas en reste

Par ailleurs, pour les médecins, il est tout à fait normal que l’alcool soit taxé pour la prise en charge des problèmes de santé des Camerounais. Avec 620 millions de litres de bière consommés par les Camerounais en 2013 pour la seule production nationale, en imposant 100 FCFA par litre de bière, soit moins de 50 FCFA la bouteille de bière, cela permettra à l’assurance maladie d’engranger au moins 62 milliards FCFA à la caisse d’assurance maladie. Ceci sans compter la bière importée. Car, en 2010, le Cameroun a importé en 2010 près de 11 millions de litre d’alcool. Ce qui donnerait 1 milliard FCFA à la caisse d’assurance maladie.

Pour sa part, le Comité technique national intersectoriel chargé de doter le Cameroun d’un système de couverture universelle de santé, a présenté en février 2017 les caractéristiques organisationnelles et techniques des scénarii d’architecture dudit système dont le plan de développement sera élaboré et produit au premier semestre 2017.

