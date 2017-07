Arrestation d’un mafieux aux multiples visages

La police brésilienne se félicite d’avoir enfin mis la main sur Luiz Carlos da Rocha , après plus de 30 ans de recherche infructueuse. Ce gros bonnet de la cocaïne a eu recours plusieurs fois à la chirurgie esthétique pour échapper aux autorités, mais cette fois l’opération « spectrum » a donné des résultats. Détails sur CAMERPOST.

La chirurgie esthétique pour 30 ans de vie paisible

La ville de Sorriso, de l’État du Mato Grosso, dans la partie ouest du Brésil a été témoin de l’arrestation du baron de la cocaïne de l’Amérique du Sud. En effet, dans la soirée du samedi 1er juillet, Da Rocha plus connu sous le surnom de « Tête blanche », ou en portugais « Cabeça branca » s’est fait enfin arrêter après une trentaine d’années de cavale. D’après la police fédérale, il s’est fait appeler Vitor Luiz de Moraes et a eu recours plusieurs fois à la chirurgie esthétique pour échapper aux autorités. Le nom de l’opération pour l’appréhender avait d’ailleurs tout son sens. « Spectrum » indiquait le caractère insaisissable du grand trafiquant. 150 agents ont chacun joué un rôle pour arriver à cette réussite et aussi arrêter par la même occasion son bras droit.

100 millions de dollars de patrimoine personnel

Pour rappel, les autorités accusent Luiz Carlos da Rocha d’avoir été un grand fournisseur de cocaïne et d’avoir été à la tête de tout un réseau de trafic. La production allant de la culture à la transformation se faisait, selon la police, en Colombie, en Pérou et en Bolivie. L’étape de la vente se faisait en Europe et aux États-Unis. C’est de cette manière qu’il a réussi à avoir sur son compte une centaine de millions de dollars de patrimoine personnel. Lors de son arrestation, les autorités ont également saisi ses biens d’une valeur totale de 10 millions de dollars. Des voitures de luxe, des propriétés agricoles et des avions de tourisme font, entre autres, partie de ces saisies.

