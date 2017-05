Afrique centrale : Amnesty international en campagne contre les violences

« Osons le courage », la campagne lancée mardi 16 mai 2017, appelle les Etats de l’Afrique centrale et de l’Afrique de l’Ouest à reconnaître la légitimité des défenseurs des droits humains en respectant leur travail, en leur ménageant l’espace nécessaire à leurs activités et en les protégeant des menaces. Pour Amnesty international, il faut que les États prennent des mesures concrètes en ce sens, notamment qu’ils adoptent des lois fortement protectrices et qu’ils révisent ou abrogent les textes utilisés pour attaquer les défenseurs des droits humains. Focus sur la campagne en question avec CAMERPOST.

48 journalistes arrêtés arbitrairement en Afrique de l’Ouest

Dans un communiqué de presse, les organisateurs de la campagne « Osons le courage » regrettent qu’en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, les défenseurs des droits humains, les journalistes et les manifestants sont victimes de persécutions, de manœuvres d’intimidation et de violences d’un niveau sans précédent. La campagne « Osons le courage » vise donc à mettre un coup d’arrêt à la vague d’attaques dont sont victimes les hommes et les femmes qui défendent les droits humains.

Il est clair pour Amnesty international : les attaques contre les défenseurs des droits humains atteignent un niveau inquiétant en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest. A preuve : au moins 87 défenseurs des droits humains et 48 journalistes ont été arrêtés arbitrairement en Afrique de l’Ouest depuis 2014. Tous les cinq jours, un manifestant est tué pendant un rassemblement. Les États de la région tentent de saper le travail des défenseurs des droits humains de plusieurs manières : homicides illégaux, arrestations, surveillance et sanctions administratives.

Un arsenal d’outils de répression de plus en plus étendu

L’organisme parle d’un arsenal d’outils de répression de plus en plus étendu. A ce propos, il note que la combinaison de plusieurs types de mesures – surveillance de masse, recours aux nouvelles technologies, utilisation abusive des lois et répression des manifestations pacifiques – crée un niveau de danger sans précédent pour les défenseurs des droits humains. Ajouté au fait que dans presque tous les pays de la région, apprend-t-on, des manifestations pacifiques ont été interdites et où les autorités ont eu recours à une force injustifiée ou excessive contre des manifestants.

Non aux termes péjoratifs

Amnesty international exhorte les États d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale à s’abstenir de désigner les défenseurs des droits humains par des termes péjoratifs (« criminels », « agents de l’étranger », « terroristes » ou « indésirables », entre autres). « Lorsqu’elles ne les menacent pas ou ne les harcèlent pas, les autorités tentent d’alimenter un sentiment d’hostilité à l’égard des défenseurs des droits humains en les diabolisant et en les présentant comme une menace pour la sécurité nationale », se plaint Alioune Tine qui souhaite que les États reconnaissent et protègent le travail légitime de celles et ceux qui défendent la dignité humaine et l’égalité des droits pour tous.

