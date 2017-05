Afrique du Sud : manifestation pour dénoncer les violences faites aux femmes

Des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Pretoria, samedi dernier, pour dénoncer le fléau des violences faites envers les femmes et les enfants. Cette manifestation constituait une réponse à l’appel d’un collectif baptisé « #pas en mon nom ». Les détails sur CAMERPOST.

Quand les hommes dénoncent les actes de violence

Samedi dernier, les rues de Pretoria ont été le théâtre d’une vive manifestation, dénonçant les actes de violences commises envers les femmes et les enfants. Une manière pour les hommes vivant dans la capitale sud-africaine de briser enfin le silence face aux actes de barbarie sur la gent féminine. « Arrêtez ça, s’il vous plaît », « je suis un père, un frère et un oncle aimant », les pancartes arborées par les manifestants traduisent les ressentis de la foule, choquée par la récente série d’agressions et de meurtre dans le pays. Révolté face à ces actes honteux, Kholofelo Masha, l’un des organisateurs de la marche, a déclaré qu’aucun homme ne devrait tourner la tête pendant qu’un homme bat ou violente une femme.

La réponse à une vague de meurtres de femmes

Les actes de violences faites envers les femmes et les hommes ne constituent pas des phénomènes nouveaux dans le pays. Toutes les 8 heures, une femme y meurt d’ailleurs sous les coups de l’un de ses proches. Une femme sur cinq subit par ailleurs au moins une agression violente au cours de sa vie. Mais dans la capitale, c’est la vague de meurtre perpétrée durant le week-end du 12 mai 2017 qui a définitivement fait déborder le vase. Cette période a en effet été marquée par la découverte de quatre corps de femmes, toutes violées avant d’être tuées. Cette série de meurtres a eu lieu après qu’une jeune femme de 22 ans, Karabo Mokoena, ait été retrouvée brûlée et ensanglantée dans un terrain vague à Johannesburg.

De part et d’autre, les autorités du pays condamnent ces actes de violence. Le Congrès national africain s’est exprimé sur la question en qualifiant ces actes d’insensés. Le principal parti d’opposition lui, dénonce une « faillite » et appelle à un « débat national ».

