Afrique centrale : La COBAC menace de sanctions 57 établissements financiers

La Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) menace de sanctionner 57 établissements financiers de la sous-région CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale) pour non-respect des règles édictées par la profession, a-t-on appris samedi auprès de la commission.

Sans nommément les citer, le régulateur du secteur bancaire en Afrique centrale a révélé avoir adressé une injonction à un établissement de crédit, à un holding et à 55 établissements de microfinance (EMF), pour qu’ils se conforment vis-à-vis de la réglementation prudentielle dans un certain délai.

Par ailleurs, le gendarme du secteur de la finance a décidé de proroger le délai d’injonction adressée à deux établissements de crédit et à un autre du secteur financier.

Une autre structure de crédit a été mise en demeure pour transgression récurrente des dispositions réglementaires.

La Commission a pris acte de l’état d’avancement des mesures d’administration provisoire et de liquidation de certains EMF.

Dans un communiqué reçu à APA, elle indique également que statuant sur des demandes d’avis conformes et d’autorisations préalables, elle a délivré l’agrément à quatre EMF et leurs dirigeants et commissaires aux comptes, dont trois de première catégorie affiliés à un réseau et un autre de troisième catégorie.

Par ailleurs, la COBAC a accordé son autorisation préalable pour la prise en compte, par un établissement de crédit, d’un emprunt subordonné dans son passif interne net.

