Africawork, Novojob ou Africsearch : une mine d’emplois pour les jeunes africains diplômés

Africawork, Novojob ou AfricSearch sont 3 plateformes de recrutement fortement implantées dans plusieurs pays africains. CAMERPOST vous en dit plus sur ces opportunités à saisir pour les demandeurs d’emploi africains fraîchement diplômés.

Africawork, la première plateforme de recrutement panafricain

Créée au Maroc en 2013 et présente aujourd’hui dans 15 pays africains subsahariens, Africawork vient en aide aux grandes entreprises et PME désirant trouver des candidats compétents, en quête de meilleures opportunités, pour leurs postes vacants. La plateforme a pour objectif, via les services de recrutement, d’absorber l’afflux de jeunes diplômés entrant sur le marché du travail et d’aider les plus compétents à trouver du travail. Par ailleurs, Africawork vient de réussir une levée de fonds de 300 000 euros auprès de plusieurs investisseurs.

Novojob, la nouvelle arrivée dans le domaine de l’e-recrutement

Nouvel acteur continental et majeur dans le secteur de l’e-recrutement, Novojob concilie, selon ses fondateurs, efficacité et rapidité. Cette plateforme est le fruit de la collaboration entre Emploitic.com, le leader du e-learning au Maroc et AfricSearch, le leader du recrutement en Afrique de l’Ouest. Le but des fondateurs est de réunir les compétences et les entreprises en Afrique par le biais de solutions innovantes et de technologies avancées. Le lancement de Novojob a eu lieu, de manière simultanée le 9 mai 2017 au Maroc, en Algérie et en Côte d’ Ivoire. D’ici la fin de l’année, d’autres pays vont les rejoindre.

AfricSearch, dédiée au développement et à la promotion des compétences

Fondée en 1996, AfricSearch recrute des cadres africains formés et sortants des meilleures institutions, ainsi que des cadres expatriés munis d’une excellente expérience africaine. Cette plateforme dispose d’un réseau de bureaux en Afrique, mais aussi aux États-Unis et en Europe. AfricSearch a ainsi été créée pour assurer la promotion mais aussi développement des compétences dans tous les domaines sur le continent africain. Ce spécialiste de la gestion, de la détection de talents, ainsi que du développement des ressources humaines pour l’Afrique, célèbrera cette année ses 20 ans à Abidjan en Côte d’Ivoire.

