À la découverte de Memphis Depay, le footballeur néerlandais d’origine ghanéenne

Memphis Depay, footballeur professionnel au parcours chaotique, est aujourd’hui un sportif de haut niveau évoluant à l’olympique lyonnais. Ce joueur néerlandais, d’origine ghanéenne par son père, a bien connu des hauts et des bas avant d’arriver à sa situation actuelle. Explications avec CAMERPOST.

Une vie et un début de carrière compliqués

Memphis Depay est né d’une mère néerlandaise et d’un père ghanéen. Né dans un petit village des Pays-Bas, celui de Moordrecht, il est abandonné dès son plus jeune âge par son père. Sa mère a dû l’élever seule. Dans sa jeunesse, il a hésité entre le rap et le football. Mais son talent pour ce sport lui a permis d’être repéré par le Sparta Rotterdam avant d’intégrer ensuite le centre de formation de la prestigieuse équipe du PSV Eindhoven. Mais sa jeunesse chaotique lui a valu d’être recadré plusieurs fois par les dirigeants du club, notamment à cause de son manque de discipline. Après la mort de son grand-père, qui l’a fortement marqué, il se ressaisit et décroche son premier contrat professionnel au sein du PSV Eindhoven, à 17 ans. Après avoir progressé quelques années dans le championnat néerlandais, il passe ensuite au célèbre club de Manchester United où il ne parvient pas à briller. Ce même club décide alors de le vendre sur le marché des transferts. Actuellement, Memphis Depay est un joueur phare de l’olympique Lyonnais.

Memphis Depay s’affiche

Actuellement, Memphis Depay est une personne qui s’assume. Loin de ses rocambolesques parcours de jeunesse, il est devenu un joueur connu et reconnu sur la scène européenne à l’instar des nombreux joueurs d’origine africaine, du Ghana au Cameroun. D’ailleurs, Memphis Depay aime s’afficher sur les réseaux sociaux, dernièrement avec sa sulfureuse petite amie Lori Harvey, fille d’un célèbre animateur et humoriste américain, Steve Harvey. Lors de l’attribution des trophées UNFP, il s’est fait remarquer en portant un costume brillant, sur même modèle que Michael Jackson. Même si cette façon de s’habiller a créé la polémique, il a remporté cette soirée-là, le trophée du plus beau but de la Ligue 1 pour l’année 2017.

