À la découverte de Jocelyn Cooper et du festival AfroPunk 2017

La troisième édition de l’AfroPunk se déroulera à Paris le 15 et 16 juillet 2017. Le succès de cette manifestation est dû à l’une de ses fondatrices : Jocelyn Cooper. Tous les détails de la carrière de Jocelyn Cooper et de l’AfroPunk sur CAMERPOST.

Jocelyn Cooper, une sommité de l’industrie de la musique

L’Africaine-Américaine a créé le festival AfroPunk en 2009 à Brooklyn. Actuellement, l’événement connaît un véritable engouement à Londres, Atlanta et compte se produire dans un futur proche au Brésil et en Afrique du Sud. À 52 ans, Jocelyn Cooper a contribué à l’ascension d’artistes célèbres de la scène noire contemporaine tels que Raphael Saadiq ou encore d’Angelo. En 1993, Jocelyn Cooper crée et préside une maison d’édition de musique appelée Midnight Music. Évoluant dans un milieu essentiellement masculin, l’entrepreneuse afro-américaine a su imposer sa féminité et gagner le respect auprès des artistes masculins et des business men. Porte-étendard de la « blackness », Jocelyn Cooper a aussi joué de son influence pour soutenir des artistes noirs et les amener à signer pour le fameux label Cash Money Records. Des célébrités telles que Nicki Minaj, Drake ou encore Lil Wayne ont eu la chance de recevoir son aide.

Rendez-vous à la Villette pour le festival AfroPunk 2017

Après un succès retentissant des deux premières éditions, le festival AfroPunk lèvera le rideau à la Villette, le 15 et 16 juillet 2017. Durant ces 2 jours, la scène de l’AfroPunk verra ses planches foulées par une multitude de musiciens tels que Baloji, Tyler The Creator, Petite Noir, Disiz la Peste et réserve bien d’autres surprises. Le choix de la Villette permet aux spectateurs de jouir du spectacle dans un cadre agréable, avec la possibilité de s’asseoir sur la pelouse. D’après Jocelyn Cooper, la prochaine édition du festival se tiendra prochainement dans une métropole de l’Afrique du Sud : Johannesburg. Surfant sur la vague du succès, la cofondatrice compte également faire connaître le festival AfroPunk dans les pays de l’Afrique francophone tels que la Guinée ou la Côte d’Ivoire.

