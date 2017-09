72e Assemblée générale des Nations unies: le débat général s’ouvre

Le président de la République, Paul Biya prend part ce matin à l’ouverture solennelle des travaux.

Le débat général de la 72e session de l’Assemblée générale des Nations unies dont le thème est « Priorité à l’être humain : paix et vie décente pour tous sur une planète préservée », s’ouvre ce matin à New York. Contrairement à la tradition qui veut que le pays hôte ouvre le débat, c’est le Brésil, pays émergent, qui sera le premier à prendre la parole, suivi des Etats-Unis, de la France et des autres membres du Conseil de sécurité. Le président de la République, Paul Biya, participera à cette cérémonie en compagnie de la première dame, Chantal Biya.

L’après-midi sera consacré à une réunion de haut niveau sur l’environnement avec en perspective, l’adoption d’un Pacte mondial sur l’environnement à l’initiative du président français, Emmanuel Macron. Fruit du travail d’un groupe d’intellectuels, ce Pacte réaffirme son attachement à la déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement adopté à Rio le 14 juin 1992, aux objectifs fixés par la Convention-cadre sur les changements climatiques adoptée à New York le 09 mai 1992 et par l’accord de Paris du 12 décembre 2015. Le Cameroun, qui soutient le projet français d’adoption d’un nouveau Pacte mondial sur l’environnement continue, par la voix du président Paul Biya, à porter le plaidoyer pour la protection du bassin du Congo par des compensations des principaux pollueurs ainsi que celui qui vise à sauver le Lac Tchad qui a perdu 80% de sa superficie.

L’agenda du président Paul Biya prévoit également ce jour une audience avec le président de l’Assemblée générale des Nations unies, Miroslav Lajcak et la participation, en compagnie de son épouse, à une réception offerte par le président Donald Trump.

Réforme de l’ONU

Les chefs d’Etat, de gouvernements et de délégations participant à la 72e Assemblée générale des Nations unies, sont entrés dans le vif du sujet hier, avec la tenue dans la matinée, au palais de verre de Manhattan d’une réunion de haut niveau consacrée à la réforme du système des Nations unies. Les travaux étaient co-présidés par le secrétaire général de l’organisation mondiale, Antonio Guterres et le chef de l’Etat américain Donald Trump. Le président de la République, Paul Biya, était représenté à ces assises par Lejeune Mbella Mbella, ministre des Relations extérieures et Martin Belinga Eboutou, directeur du Cabinet civil de la présidence de la République.

La réforme du système des Nations unies est envisagée depuis plus d’une décennie, mais l’absence de consensus entre pays membres, notamment ceux du Conseil de sécurité n’a pas permis de faire avancer ce dossier. Lors de l’entretien qu’il a eu avec les membres du Conseil de sécurité l’année dernière, dans la perspective de l’élection d’un nouveau Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres s’était, entre autres, engagé à réformer le système de paix et de sécurité, renforcer la lutte contre le terrorisme, l’exploitation et les abus sexuels décriés dans le cadre des opérations de maintien de la paix ici et là à travers le monde.

Soutien des Etats membres

Pour mettre en œuvre son projet de réforme, le Secrétaire général de l’ONU avait besoin du soutien des Etats membres. A l’initiative du chef de l’exécutif américain, Donald Trump, une déclaration de politique générale a donc été adoptée hier. Elle vise la rationalisation des méthodes de travail des Nations unies et une meilleure utilisation des ressources pour promouvoir le développement et le maintien de la paix. La déclaration adoptée hier est un document de politique générale, non contraignant. Les négociations seront ensuite engagées avec les Etats en vue de la finalisation du projet de réforme des Nations unies.

Le Cameroun se joint aux pays africains qui réclament la réforme des Nation Unies et en particulier du secrétariat général. Yaoundé dit oui à la déclaration de soutien au Secrétaire général initiée par les Etats-Unis et souhaite une participation de tous à la réforme, en vue d’optimiser les actions onusiennes en faveur de l’aide au développement et au maintien de la paix. Au terme de cette réunion de haut niveau, un déjeuner a été offert aux participants par le Département des Nations unies en charge du financement des programmes spécifiques. Au moment où nous allions sous presse hier se poursuivaient les travaux de la réunion de haut niveau consacrée à la lutte contre les abus sexuels.

Source : Cameroon Tribune par BADJANG ba NKEN