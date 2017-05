La 6e édition de « Innovation Prize for Africa » au Ghana en juillet 2017

Comme nous le savons, l’innovation est une source de développement. C’est sans doute sur la base de ce fait qu’il y a environ 5 ans, le fond africain pour l’innovation avait lancé la première édition de « Innovation Prize for Africa ». Entrant actuellement dans la dernière ligne droite, la phase finale de la 6e édition du concours se déroulera au Ghana au mois de juillet. Les détails avec CAMERPOST.

« Innovation Prize for Africa » : le concept

Le Prix de l’innovation pour l’Afrique est un concours dans lequel seront mis en compétition de nombreux innovateurs africains. Une compétition intéressante dont les prix s’élèvent au total à la somme de 150.000 dollars, qui s’accompagnera d’innombrables opportunités entrepreneuriales. Dans son fondement, cette compétition se veut valorisante et plateforme pour des groupements ou des individus qui recherchent des solutions innovantes pour le développement du continent africain. Comme il le fait clairement savoir, le PIA est en quête d’innovateurs qui ont la faculté de révolutionner le secteur économique et social du continent. Au bout de cette compétition, le gagnant sera gratifié d’un montant de 100.000 dollars, tandis que le 2nd et le prix spécial de l’innovation à impact social recevront chacun 25.000 dollars. L’édition précédente a vu le Bénin, l’Afrique du Sud et le Nigéria à ces places respectives.

L’ « innovation africaine : investir dans la prospérité »

L’édition 2017 sera axée sur le thème « l’innovation africaine : investir dans la prospérité ». Ce thème a été choisi conformément au 9e objectif de développement durable prôné par l’ONU. En effet, cette dernière souhaite contribuer à la mise en place d’une infrastructure pérenne, à la promotion d’une industrialisation durable profitable à tous tout en encourageant l’innovation. L’AIF affirme pour sa part que les ressources investies contribueront à promouvoir la chaîne de valeur pour l’innovation en Afrique, en vue d’un développement durable. Entrant actuellement dans la dernière phase de sélection consacrée aux entretiens téléphoniques qui se terminera le 25 mai, les candidats retenus seront informés et tenus de se présenter au mois de juillet au Ghana pour déterminer les projets gagnants.

