Can 2017 : Trois camerounais dans l’équipe type

La confédération africaine de football a dévoilé les 11 meilleurs joueurs de la Can disputée au Gabon. Parmi lesquels 3 lions indomptables.

La coupe d’Afrique des nations au Gabon (12 janvier au 05 février) s’est achevée avec une victoire des lions indomptables du Cameroun (face à l’Egypte 2-1). La confédération africaine n’a pas tardé à dévoiler l’équipe type de la compétition sur son site officiel. Parmi les onze meilleurs joueurs sélectionnés on retrouve trois champions d’Afrique.

Dans les buts, on retrouve le jeune gardien Fabrice Ondoa. Le camerounais a remporté son duel en finale face à l’égyptien El Hadary-Ismaïla, le plus âge du tournoi (44 ans). Le gardien de l’équipe réserve a révélé son énorme talent aux yeux de l’Afrique et du monde. Ses matchs les plus mémorables étaient, d’abord, face au Gabon, avec cet arrêt réflexe exceptionnel dans les dernières secondes du match. Et son excellent match face au Sénégal, couronné par l’arrêt du tir au but de l’attaquant de Liverpool Sadio Mané. L’ancien pensionnaire de la Fundesport -académie de football de samuel Eto’o- est sans surprise le meilleur gardien de cette édition 2017.

En défense, On note la présence de Mikael Ngadeu Ngadjui. Il est aux cotés de la « grande muraille » d’Égypte Ahmed Hegazy (1m96 pour 83 kg) et le sénégalais Kara Mbodj. Ngadeu imposant par la taille (1m90), après une première sortie quelque peu manquée, a repris confiance en donnant du fil à retordre aux attaquants adverses. Le joueur de Slavia Praque a également étalé ses qualités de milieu défensif contre la Guinée Bissau.

📊 Les stats qui prouvent que les Lions Indomptables 🦁 méritent leur titre de champion d’Afrique 🏆 !#CAN2017 #OrangeSponsorsYou pic.twitter.com/09VDWsu0ff — Orange Football Club (@Orange_FootClub) 6 février 2017



L’attaque est composée de Kabananga (RDC) et du Christian Bassogog. Le jeune attaquant (21ans) des lions indomptables pour un coup d’essai réalise un coup de maître. Sa technique, sa vitesse d’exécution et sa rapidité, lui ont value au Cameroun le surnom de « Lionel Messi ». Ses qualités et ses performances ont fait de lui le meilleur joueur de la compétition.

Le capitaine des désormais quintuple champions d’Afrique Benjamin Moukandjo se retrouve dans l’effectif des remplaçant.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga

Voici le 11 type :

Fabrice Ondoa (Cameroun)

Kara Mbodj (Sénégal)

Ahmed Hegazy (Egypte)

Michael Ngadeu (Cameroun

Charles Kaboré (Burkina Faso)

Daniel Amartey (Ghana)

Bertrand Traoré (Burkina Faso)

Christian Atsu (Ghana)

Mohamed Salah (Egypte)

Christian Bassogog (Cameroun)

Junior Kabananga (RD Congo).

Remplaçants :

Essam El Hadary (Egypte)

Cheikhou Kouyaté (Sénégal)

Préjuce Nakoulma (Burkina Faso)

Aristide Bancé (Burkina Faso)

Benjamin Moukandjo (Cameroun)

Mbark Boussoufa (Maroc)