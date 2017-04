5 voitures qui vont vous faire adopter les véhicules électriques

Aucune production de CO2, un plein à environ 3 euros, etc. : les atouts des voitures électriques foisonnent. Pour ceux qui songent à délaisser leur véhicule à moteur à combustion pour une voiture 100 % électrique, CAMERPOST présente ses 5 références coups de cœur.

1. Autonomie maximale : jusqu’à 550 km sur une seule charge

La Tesla Model S affiche les performances les plus étincelantes : le constructeur américain annonce que son véhicule peut parcourir jusqu’à 550 km sur une seule charge. La somme à débourser pour s’offrir une Tesla Model S est assez conséquente, car les prix débutent à 77 200 euros, batterie incluse.

2. Assurance et sérénité avec la voiture électrique n°1 sur le marché mondial

2010 a vu le lancement de la Nissan LEAF qui fait le bonheur aujourd’hui d’un peu plus de 250 000 propriétaires à travers le monde. Fournissant des capacités de 24 et 30 kWh, deux batteries sont disponibles sur les modèles en vente aujourd’hui. En matière d’autonomie, ses prestations sont plus que satisfaisantes, avec des distances parcourues de 160 et 190 km en fonction des batteries installées.

3. Originalité au menu avec un crossover urbain tout électrique

Le constructeur sud-coréen Kia joue la carte de l’originalité en proposant sa Soul EV, un crossover urbain. En Allemagne, cette voiture affichant une autonomie de 160 km est la plus prisée des acheteurs. L’autre particularité de la Kia Soul EV est remarquée à sa garantie constructeur : 7 ans ou 150 000 km.

4. Économie et performance avec la voiture électrique préférée des Français

En France, avec un peu plus de 11 000 unités vendues sur un an, la palme revient à la Renault ZOÉ. Sa nouvelle batterie de 41 kWh lui permet d’accéder à une autonomie de 300 km, ce qui est très intéressant pour une voiture mise en vente à partir de 17 600 euros.

5. Maniabilité maximale avec l’une des plus anciennes voitures électriques du marché

Commercialisée depuis 2009, la Peugeot iOn séduit toujours autant. Outre son prix abordable de 21 900 euros, sa maniabilité est l’un de ses points forts. Ses 110 km d’autonomie sont en effet fournis par une petite batterie de 14,5 kWh facilement rechargeable sur une prise domestique.

