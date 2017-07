4 activités à réaliser avec les enfants pendant les vacances scolaires

Pour les enfants, le mot « vacances » rime avec plaisir et jeux. Pourtant, c’est également le moment idéal pour mieux les éduquer. CAMERPOST développe en 4 points quelques activités intéressantes pour éduquer de manière ludique ses enfants en période de vacances.

1-Réaliser une recette de cuisine

En fonction de l’âge des enfants, ils peuvent juste aider ou créer un repas. Dans ce cas, les plus petits auront besoin d’un coup de pouce, mais les plus grands peuvent à eux seuls créer des plats. Ainsi, ces petits cuisiniers mettent en pratique les unités de mesure apprises à l’école, suivre les instructions pour la réalisation d’une recette et ils lisent ainsi de plus en plus. C’est également une manière de les mettre en contact avec quelques ingrédients et de leur permettre d’avoir une meilleure compréhension des réactions et des mélanges des produits.

2-Faire la chasse au trésor

Vous pouvez chercher sur le web pour trouver des idées d’objet à cacher et des styles d’indices à laisser. Pour trouver le trésor, les enfants doivent beaucoup lire. Si le temps est beau, réaliser cette activité dans le jardin permet de les mettre en contact avec l’environnement et de leur apprendre la science. À la fin, demandez-leur d’écrire un article de journal ou un récit en exigeant d’intégrer, par exemple quelques-uns des objets trouvés, dans l’histoire.

3- Organiser une activité

Demandez à vos enfants les événements qu’ils préfèrent puis demandez-leur d’en organiser un. Un spectacle de magie, un carnaval, une soirée cinéma ou des séances de maquillages entre autres. Une fois le choix fait, il faut les aider à planifier. Demandez-leur d’écrire une annonce, de donner une idée d’affiche ou d’invitation pour les aider à faire parler leur créativité. Demandez les collations à préparer et les décorations nécessaires pour réaliser l’événement.

4- Réaliser un film

Offrez à vos enfants une petite caméra ou un téléphone intelligent et demandez-leur de réaliser un film. Ils créeront de toutes pièces un petit scénario et tourneront leur film seuls. Une édition est également possible pour les plus grands.

